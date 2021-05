Primavera in campo, oggi tutto su Sportitalia. Alle 19 c'è Inter-Milan

vedi letture

Grande mercoledì di calcio per la Primavera che scende in campo per il turno infrasettimanale. Partite no stop, in chiaro, in diretta su Sportitalia (canale 60 del dtt e sulla app gratuita di Sportitalia) dalle 11 del mattino alle 21. 10 ore di full immersion per vedere il campionato che entra nel vivo. Si parte questa mattina alle 11 con Roma-Cagliari, a seguire alle 13 c'è in diretta tv Ascoli-Empoli, alle 15 Sampdoria-Sassuolo (Sportitalia) e Torino-Genoa (live Solo Calcio). Alle 17 grande sfida tra Bologna e Juventus. Il quadro si completa con il big match. Alle 19 in diretta esclusiva su Sportitalia c'è Inter-Milan. Domani, invece, alle 13 live Spal-Lazio e alle 15 Atalanta-Fiorentina.