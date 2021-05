RBN - Colantuono: "De Paul è da big. CR7? Senza Champions può lasciare la Juventus"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto l'ex allenatore dell'Udinese Stefano Colantuono: "L'Udinese ha poco da chiedere al campionato, ma conoscendo la proprietà ci terranno a migliorare il posizionamento in classifica e a fare una partita importante contro un'avversaria di grande valore. La Juve, dal canto suo, non può perdere punti altrimenti rischia di restare fuori dalla Champions".

Su De Paul: "Penso che sia già da big, lo ha dimostrato in campo. È un giocatore duttile, di qualità, leader, è capitano all'Udinese e penso che sia arrivato il momento di fare questo salto di qualità. Poi è da vedere se l'Udinese sarà d'accordo a privarsene".

Sulla Juventus: "Le difficoltà ci possono stare, negli ultimi 9 anni la Juve ha vinto tutto e ha dominato, ci può stare un anno in cui fisiologicamente qualcosa concedi. Pirlo è stato sfortunato al di là dell'inesperienza, non dimentichiamo le avversarie perché l'Inter ha fatto un'annata straordinaria, l'Atalanta anche. Comunque può giocarsi la finale di Coppa Italia, se dovesse vincerla e qualificarsi alla prossima Champions potrebbe diventare un'annata meno indolore".

Sulla lotta Champions: "Inter e Atalanta mi sembrano certe, il Milan non è nel momento migliore e anche il Napoli sta andando forte, è difficile fare un pronostico".

Su Cristiano Ronaldo: "Io credo che anche qui tutto passi dal posizionamento in Champions, non credo che Ronaldo sarebbe d'accordo a non giocarla l'anno prossimo. Se la Juve non dovesse qualificarsi credo che il rapporto si interromperà, altrimenti si può continuare".

Su Allegri: "Non credo sarebbe un rischio per la Juventus riprenderlo: è bravo, è pragmatico, è realistico, sa fare il suo mestiere e sa vincere. Che altro c'è da aggiungere? Pirlo non so cosa dovrà fare, se dovesse andare via dalla Juventus credo vorrà continuare a fare l'allenatore in un altro club. Se vuole fare un gradino alla volta magari può ripartire da un club meno blasonato, ma non è detto che non voglia tornare subito su un club che vuole vincere subito. Credo quest'anno si sarà fatto un'idea chiara".

