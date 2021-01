RBN - Cuccureddu: "Bernardeschi poco convinto. Pogba-Juve? Troppo indisponente"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Antonello Cuccureddu: “Bernardeschi? È un giocatore che potrebbe dare di più. La Juventus ci ha creduto acquistandolo e ha delle qualità enormi. Magari non è convinto di testa o ha bisogno di più continuità. Sono dei professionisti e quindi devono dare sempre il loro contributo anche se giocano solo uno spezzone. I giocatori con i piedi buoni li abbiamo in panchina, ma bisogna adattarli e far loro capire che devono essere polivalenti. Devono dimostrare di essere da big. Dybala? Il suo problema è fisico. È un campioncino, se fosse in condizioni importanti potrebbe essere decisivo. Bisogna capire la natura dei suoi problemi fisici, un Dybala all’80-90% lo metterei sempre in campo”.

Su Pogba: “Se cambiasse testa e atteggiamenti, deve darsi da fare di più. A volte è indisponente un giocatore così, lo vorrei vedere più continuo e non fare certi giochetti che a volte cerca di fare. Serve più concretezza”.

