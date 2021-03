RBN - Festa - "La Juventus affronta un Cagliari in salute. Scudetto Inter? Non è fatta"

"Up & Down" con Luca Cavallero. Ospite : Giampiero Mughini, Gianluca Festa (ex allenatore Cagliari).

Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', l'ex allenatore del Cagliari Gianluca Festa ha parlato anche dei temi del campionato di Serie A: "Il Cagliari ha trovato un passo importante dopo il cambio di allenatore, ha ottenuto un pareggio all'ultimo contro la Sampdoria grazie a un gran gol di Nainggolan. Affronta una Juventus molto forte e colpita dall'eliminazione dalla Coppa. I bianconeri, però, trovano un Cagliari in salute".

Sulla lotta Scudetto: "Non credo che lo Scudetto sia già dell'Inter, sebbene i nerazzurri abbiano dimostrato di essere una squadra molto solida pur non giocando un calcio esaltante. Hanno vinto delle partite chiave, ma io penso che per il titolo non sia ancora fatta. Altre squadre possono rientrare, tra queste c'è sicuramente la Juventus".

