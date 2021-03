RBN - Giannichedda: "Fagioli secondo me è pronto. Juve, c'è margine per recuperare l'Inter"

"Up & Down" con Luca Cavallero e Giulia Borletto. Ospite: Giuliano Giannichedda (ex calciatore Juventus e Lazio).

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto il doppio ex di Juventus e Lazio Giuliano Giannichedda: "Sarà sicuramente una partita difficile e spero bella. Sono due squadre che giocano bene, la Juve non può più perdere punti e la Lazio deve stare attenta perché le prime quattro corrono. Sarà una partita interessante per entrambe e da non sbagliare".

Su Fagioli: "Ha dimostrato di essere un buon calciatore, un ottimo elemento, giovane. I giovani devono fare esperienza, se non gioca mai non si può sapere se è pronto. Penso però che in una partita così importante il mister si affiderà a giocatori più esperti. Sono scelte che può fare solo Pirlo che li vede allenarsi tutti i giorni, per quanto mi riguarda secondo me è forte ed è pronto".

Sul centrocampo: "Purtroppo la Juve non ha mai avuto a disposizione tutti gli effettivi, è un reparto difficile da giudicare. Non abbiamo quasi mai visto i titolari, che erano Bentancur, Arthur e McKennie, tutti insieme, quindi è difficile giudicare".

Sullo Scudetto e l'Inter in fuga: "I margini per recuperare ci sono perché le partite sono molte. L'Inter sapevamo che sarebbe stata la favorita assieme alla Juventus, è una squadra figlia del suo allenatore e che riesce a tirare fuori sempre tantissimo dai suoi calciatori. I punti ci sono, dipende sia dall'Inter che dalla Juve che deve avere più continuità. Ai bianconeri mancano quei punti persi contro le piccole".

