RBN - Lippi: "Similitudini con Pirlo? Siamo entrambi campioni del mondo. Critiche ingenerose"

"Up & Down" con Luca Cavallero. Ospiti : Francesco Morini (ex calciatore Juventus), Marcello Lippi (ex allenatore Juventus)

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto l'ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi: "Stasera sarà una partita dura, sono sempre dure. In Champions League bisogna fare una grande partita contro una grande squadra, questa è la filosofia che la Juve dovrà avere. Dovrà difendere, attaccare, fare tutto e soprattutto fare gol".

Su Chiellini: "Ci sono dei giocatori che hanno dei caratteri particolari, ad esempio Buffon e lo stesso Chiellini. Se supera certi problemi non c'è da meravigliarsi se continua a giocare ancora per qualche tempo".

Su Pirlo: "Le similitudini tra me e lui? Siamo tutti e due campioni del mondo… È un grande comunicatore, sa entrare nella testa dei giocatori, che sono tutti campioni. Farà sicuramente bene anche se è capitato in un'annata particolare. Nonostante questo ha già vinto una Supercoppa, è in finale di Coppa Italia, stasera può giocarsi gli ottavi di Champions e se vince col Napoli si avvicina al primo posto. Le critiche sono ingenerose, adesso dobbiamo pensare solo a tifare per la Juve e a caricarla in vista di stasera".

