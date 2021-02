RBN - Mauro: "Pirlo senza esperienza? Non si può sentire. Juve brava a puntare sui giovani"

vedi letture

L'ex giocatore della Juventus Massimo Mauro ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down': "Pirlo conosce benissimo l'ambiente e ha la mentalità vincente e da Juve, non ha dovuto faticare molto a far capire il gruppo che non è cambiato niente con lui allenatore. Si pensava che ci fosse un minimo di appagamento, ma sarebbe concesso a qualunque allenatore. Non si può sentire la critica che fanno a Pirlo di non essere esperto. Secondo me Pirlo sta facendo un buon lavoro e la Juve è migliorata".

Su Inter-Juve: "Questa partita l'avevo definita per la Juventus un grande allenamento, la Juve ha cose più importanti a cui pensare cioè la Champions e lo Scudetto. L'Inter invece è stata eliminata malamente dalla Champions, se verrà eliminata malamente anche dalla Coppa Italia le resta solo il campionato e potrebbe essere un'annata fallimentare. La Juve secondo me se arriva seconda in campionato e in fondo in Champions ha fatto un'annata straordinaria. È una vittoria che lascia il tempo che trova, è importante ma è sempre la Coppa Italia. Ciò che conta è il campionato".

Sul centrocampo: "Secondo me non è drammatico se gioca uno al posto di un altro. La Juve ha un grande organico e non deve sbagliare le partite dal punto di vista mentale e di atteggiamento. Secondo me il recupero fondamentale è quello di Chiellini, se riesce a tenere questo ritmo sarà l'acquisto in più della Juventus".

Sul mercato della Juve: "Il frutto si vedrà tra qualche anno, hanno puntato tanto sui giovani. Non è matematico che tra qualche anno possa vincere la Champions, ma sicuramente ha preso dei giovani di valore come De Ligt. Ha fatto bene a non spendere soldi, sarebbe stato immorale in questo momento".

Su Juventus-Roma e Dybala: "Dybala è un giocatore utilissimo dal punto di vista tecnico, deve meritare di meritare quei soldi. Quest'anno ha avuto difficoltà, ma potrebbe essere un rinforzo importante per la Juventus se dovesse ritrovare la condizione migliore. La Roma sta vivendo un momento complicato per quanto riguarda i rapporti tra l'allenatore e Dzeko, ma Fonseca ha dimostrato di avere personalità. Non è una partita facile, non lo è mai per la Juventus, ma sicuramente i bianconeri sono favoriti".

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.