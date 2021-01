Roma, testa alla Coppa Italia: Pedro, Borja Mayoral, Kumbulla e Cristante possibili titolari

Non c’è tempo per pensare al derby perso. La Roma è pronta a tornare in campo. Martedì alle 21.15 la truppa di Fonseca scenderà in campo in Coppa Italia contro lo Spezia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Tempo, il tecnico giallorosso dovrebbe cambiare diversi interpreti schierando dal primo minuto Pedro, Mayoral, Kumbulla e Cristante.