Santacroce: "Insigne? Il Napoli ha sbagliato in partenza, spero la trattativa si sblocchi"

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Fabiano Santacroce, agente ed ex difensore Napoli: "Insigne? Spero che facciano un passo avanti, che si trovi un giusto accordo. Insigne deve restare, è l'ultimo baluardo. Sbagliato in partenza far arrivare a scadenza un giocatore di questo tipo: Lorenzo ha fatto un anno pazzesco ed il rinnovo doveva essere già chiuso. Merita questo rinnovo e spero arrivi presto. Italia agli Europei? Non è tra le favorite, ma è una squadra ed una squadra è più forte dei singoli".