Scifo esalta Lukaku: "Conte è stato per lui l'incontro giusto al momento giusto"

L'ex Inter Enzo Scifo ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport di Romelu Lukaku: "Conte è stato per lui l'incontro giusto al momento giusto. In una squadra di campioni non è facile farlo, ma è come se Conte abbia detto: 'Lui è il mio uomo'. E così gli fa girare la squadra attorno. Romelu non poteva trovare un tecnico migliore. E pure Conte non poteva trovare un centravanti migliore: vale Lewandowski, Haaland, Benzema. Quelli che 'decidono'. E se il Belgio può vincere qualcosa, è perché c’è Romelu".