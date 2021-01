Scontro Ibra-Lukaku, Dossena: "Lascerei fuori il razzismo, diverbio causato dall'adrenalina"

L'ex terzino di Liverpool e Napoli Andrea Dossena, intervistato da Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', si è espresso sul famigerato episodio dell'alterco di Coppa Italia tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic: "Lascerei fuori il razzismo, non scorreva buon sangue a Manchester. Si è arrivati allo scontro tra due giocatori molto competitivi che vogliono vincere. Per me è finita in un diverbio di alta adrenalina di campo".