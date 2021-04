Spezia, nessun dubbio tra i tifosi: Provedel migliore in campo con l'Inter, è l'Aquilotto Reale

Ivan Provedel è l’"Aquilotto Reale" di Spezia-Inter. I profili social dello Spezia hanno annunciato così il man of the match della sfida pareggiata 1-1 nel turno infrasettimanale di Serie A contro la capolista. Nessun dubbio per i tifosi liguri, che hanno scelto per distacco il loro portiere come migliore in assoluto del big match coi nerazzurri.