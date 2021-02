Stankovic: "Conte è stressante, ma è top. Per lo Scudetto dipende tutto dall'Inter"

vedi letture

In vista del derby di Milano, La Gazzetta dello Sport nel suo GazzaTalk ha intervistato un grande ex nerazzurro come Dejan Stankovic, che nella sua carriera è spesso risultato decisivo nelle stracittadine: "Conte l'ho incontrato, ci ho parlato, è uno che lavora e sta sul pezzo, è molto bravo a preparare le partite e non lascia niente al caso. A volte può essere un po' stressante lavorare con uno così, ma in modo positivo perché non lascia nulla in giro, prepara ogni situazione. Se continua così secondo me dipende tutto dall'Inter".

Lo Scudetto? "Guardando come stanno andando le cose, senza coppe l'Inter è favorita e ha le maggiori chance di andare avanti. Dipende tutto dai nerazzurri, non dalle altre. Io non gufo perché come della Stella Rossa sono tifoso anche dell'Inter, ma secondo me dipende solo da loro".