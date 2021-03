tmw Milan, il forfait di Théo Hernandez per problemi fisici dopo la partita contro l'Udinese

Uscite le formazioni ufficiali di Hellan Verona-Milan è saltata subito all'occhio l'assenza di Theo Hernandez. Il francese, che alla vigilia del match di Serie A era dato fuori dall'XI titolare per un problema fisico, non è neanche in panchina e non sarà quindi del match. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il terzino è out perché non ha smaltito una contusione al perone rimediata contro l'Udinese.