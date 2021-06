tmw radio A.Paganin: "Inter non più in pole per lo Scudetto. Calhanoglu un'occasione"

Antonio Paganin, ex calciatore, è intervenuto durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Inter.

Arriva Calhanoglu dal Milan. Che ne pensa?

"L'Inter doveva trovare un'alternativa ad Eriksen, dopo quanto successo, e ha colto l'occasione. L'agente ha fatto il suo mestiere, niente di eclatante. L'Inter ha riempito una casella che doveva riempire. Fa specie che si passi da una sponda all'altra così, ma in passato è già successo".

Meglio Calhanoglu o Eriksen?

"Dell'ultimo Eriksen è difficile farne a meno, è l'ago che ha fatto pendere ancor di più la bilancia in favore dell'Inter in chiave Scudetto. L'Inter ha sbagliato ad adattarsi alle caratteristiche di Eriksen, invece doveva adattarlo al ruolo che più gli serviva ed era oliato. E questo poi ha funzionato, aveva bisogno solo di un periodo di adattamento. Calhanoglu deve ancora dimostrare tanto".

E' un'Inter in ribasso viste le manovre di mercato e l'arrivo di Inzaghi?

"L'ago della bilancia è chi siede in panchina. La Juve ha rimesso la chiesa al centro del villaggio con Allegri. Tutto potrebbe tornare come prima. Così come ero fiducioso lo scorso anno, così quest'anno ho dubbi. Nella griglia di partenza non la vedo più in pole. Il Milan per me farà molta fatica".