tmw radio Bergonzi: "Juve-Sassuolo, Massa non doveva esitare su Obiang. Gara da 5"

vedi letture

L'ex fischietto Mauro Bergonzi a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha parlato della giornata degli arbitri in Serie A: "Massa è uno dei più esperti, ma da sempre l'impressione di non avere la personalità di quello che domina la gara. Il fallo di Obiang? Rischia di mettere a rischio l'incolumità del calciatore. Serve il rosso, senza andare a rivedere l'azione. Vedere il Var intervenire dopo alcuni minuti mi fa arrabbiare, perché non correggere un errore subito ma solo dopo qualche minuto. Massa doveva mostrare il rosso senza esitazioni e Var. Per me voto 5".