Ufficiale Modena, nuovo innesto a centrocampo: ecco Massolin. Mondele si trasferisce in Belgio

vedi letture

Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002, proveniente dal club belga Royal Francs Borains: Yanis si è legato ai colori gialloblù con un contratto triennale con opzione per altri due anni.

Nato a Moulins, in Francia, il 20 settembre 2002, Massolin è un centrocampista mancino moderno, imponente dal punto di vista fisico (197 cm di altezza), ma al tempo stesso agile, tecnico e versatile. È in grado di ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo: può agire da mezzala ma anche da trequartista grazie alla sua predisposizione all’inserimento e alla qualità nel gioco tra le linee.

La sua carriera comincia nelle giovanili dell’AS Moulins, per poi proseguire tra Francia e Svizzera con esperienze formative al Thonon Evian, all’Annemasse Gaillard, al FC Meyrin, al FC City e Moulins Yzeure, dove si mette in luce con prestazioni solide che gli valgono la chiamata del Clermont Foot in Ligue 1: qui firma il suo primo contratto da professionista, debutta nella massima serie francese all’età di 20 anni e accumula minuti preziosi con la prima squadra, per un totale di 6 presenze.

Nel settembre del 2023 si trasferisce in Belgio al Royal Francs Borains, club militante nella Challenger Pro League (la seconda divisione belga). Con la maglia biancoverde si afferma rapidamente come uno dei profili emergenti del campionato: in due stagioni raccoglie un totale di 43 presenze, 5 gol e 1 assist.

Contestualmente, è stata definita la cessione a titolo definitivo di Lukas Mondele al Royal Francs Borains.