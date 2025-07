Ufficiale Frosinone, Massimiliano Alvini è il nuovo tecnico del club ciociaro

Con un post sul proprio account Instagram il Frosinone ha annunciato la nomina di Massimiliano Alvini come nuovo tecnico della Prima Squadra.

Una nota, quella del club ciociaro, che arriva a seguito dell'ufficialità della risoluzione contrattuale del tecnico toscano con il Cosenza.

Di seguito il comunicato:

"Il Cosenza Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Massimiliano Alvini che da oggi non è più l’allenatore della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed il suo Staff, per l’attività professionale svolta e augura le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere".