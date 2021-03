tmw radio Berti (Vertical Media): "Social e web marketing, esempio top Inter Media House"

Lorenzo Berti, CEO di Vertical Media, è intervenuto nel corso di Scanner su TMW Radio per discutere del lato social e di web marketing del calcio: "Instagram oggi ha messo la sosta, ma nel futuro potrà essere sorpassato. Ha funzionato e funziona tantissimo perché è ponte tra utenti un po' più anziani, i cosiddetti boomer, che usano Facebook, e gli altri nuovi social. Su Instagram le immagini sono predominanti, si vedono prodotti in una veste diversa. C'è un target molto ampio: si va dal ragazzino più giovane fino all'adulto. Un nuovo social che però sta prendendo piede è TikTok, e se ci fate caso oggi Instagram li sta inseguendo con nuovi strumenti che prima non aveva".

Usandolo anche i calciatori diventa fonte di notizie.

"Assolutamente così, mi viene da dire che a volte siano quasi senza controllo: i social ormai sono diventati mezzo di comunicazione dei vari brand, ma a volte la notizia la si carpisce prima dai social. Quanti post abbiamo visto rimuovere perché espressione emotiva del calciatore che l'aveva scritto... Dopo episodi come per esempio Ibrahimovic-Lukaku si va subito a vedere se ci sono strascichi emotivi sui loro social".

Twitter oggi è superato?

"Ormai viviamo nel futuro, si parla di contenuti sempre più mirati e grazie all'utilizzo dei big data si riesce a profilare l'utente nelle sue specificità. Per esempio, è assolutamente vero che se Ronaldo va via dalla Juventus porta con sé un bel po' dei suoi utenti, ma se sei bravo riesci a tenerti stretto quelli che restano. Seguo da vicino il mondo Inter, per passione ma anche per curiosità professionale, e stanno facendo un lavoro eccezionale con Inter Media House. Si stanno preparando ad essere un brand trasversale, entrando anche in altri campi come la moda, ma senza lasciare il calcio. Parlando di Twitter, è in calo da una vita e forse perché è quello che ha mantenuto più radicalmente la sua identità. Durante il Festival di Sanremo ha avuto uno stress test, essendo il social in cui più direttamente si interagisce seguendo eventi in diretta. La crescita di Clubhouse l'ha un po' surclassato, e per questo ripeto che bisogna stare attenti alle novità e ai cambiamenti, magari arriva un nuovo social che ne fagocita un altro. Occhio pure agli eSports: un canale come Twitch cattura tantissimo pubblico di età bassa...".