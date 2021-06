tmw radio Braglia: "Donnarumma? Vedremo se reggerà le pressioni al PSG"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Che ne pensa delle parole del presidente del Napoli De Laurentiis sulla Superlega?

"Mi sembra che voglia farla lui la Superlega (scherza, ndr). Va bene ciò che ha detto, ma non si deve andare oltre. Alla Uefa non gli si possono togliere i poteri, poi si può discutere su come disciplinare la Uefa stessa. Ci vogliono delle regole eque, in ogni ambito. Solo in Serie A si creano disparità e non si riesce a creare qualcosa veramente meritocratico".

Che ne pensa del rinnovo di Morata alla Juventus?

"Io andrei su Mbappé, ha dimostrato un po' di malessere al PSG. Se la Juve risparmia qualcosa cedendo Ronaldo, potrebbe starci il colpo".

Donnarumma vicino al PSG:

"Se rinnovava non era mica detto che andasse via. Il Milan è il Milan. Donnarumma ha fatto un buon campionato, ora vedremo come risponderà l'opinione pubblica al primo errore di Donnarumma. In prospettiva può diventare il migliore al mondo, vedremo se riuscirà a sopportare le responsabilità che si porta col suo contratto".