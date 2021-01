tmw radio Braglia: "La Juve ha sette vite, Milan non pronto per traguardi importanti"

A commentare Milan-Juventus a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Come valuta il ko del Milan contro la Juventus?

"La Juve è un gatto con sette vite e il Milan forse non è pronto per traguardi così importanti. E' una squadra giovane, nelle partite che contano serve altro. La Juve le partite che contano le vince. Il Milan è in costruzione e servirà del tempo per far crescere i suoi giovani".

Milan-Juve, Chiesa è cresciuto tanto:

"Ha offuscato Ronaldo, il che è tutto dire. Ha fatto venti minuti nel primo tempo stratosferici. E poi c'è stata anche una grande prestazione di Wojciech Szczęsny".