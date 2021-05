tmw radio Brambati: "Inter, così è dura che rimanga Conte. Juve? Non lo escludo"

A dire la sua sul turno di campionato e i temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

A chi dedica il primo pensiero?

"A Buffon, anche per quello che ha detto dopo, che non erano le solite frasi di circostanza. E' stato un fenomeno nel suo ruolo, indipendentemente da quello che ha vinto o meno. Il portiere prima era Zoff, ora è lui. Con quel rigore parato ha prolungato l'agonia. Non credo che andrà in Champions, al 95% è fuori. Però il calcio è strano".

Rimarrà Ronaldo alla Juventus?

"Poche, l'unica difficoltà è trovare una squadra che abbia i soldi per accontentarlo. Fare 100 gol in tre anni, alla sua età, non è facile. In pochi possono farlo. Era abituato a giocare al Real, oggi si trova a giocare in questa Juve e la sofferenza è notevole".

Inter, che farà Conte?

"Sono calate le possibilità. Non credo che sia più 50-50. Gli argomenti di Zhang non credo siano da squadra da alto livello. Prima sparisce per sette mesi, poi cerca di vendere in fretta e furia la società mentre i giocatori lottano per un obiettivo, poi torna e chiede di rinunciare a due stipendi di cui aveva chiesto pima il posticipo. Ora vedrà tutti singolarmente perché rinuncino al 15-20% degli emolumenti. Non ci sono certezze allora. Se mi avesse chiesto tutto questo Lotito, mi sarei anche fidato. Ma dopo un iter del genere non mi fiderei di niente. Ma io Lukaku, Barella, Hakimi, che devo rinunciare a due stipendi e togliermi il 15-20% dello stipendio e poi vedo Lautaro che vuole 7 milioni, che faccio? Mi tolgo i soldi per darli a lui? Bastoni ha un accordo con la società da settembre per rimodellare il contratto ed è ancora lì, senza essere stato ratificato. Eder, che era nella società cinese, ancora deve prendere soldi da settembre".

Esclude Conte alla Juventus?

"Ad oggi non escludo niente".

Mourinho sarà competitivo a Roma? E' l'ideale?

​​​​​​​"Ha bisogno di un mercato importante, devi impostare il tuo mercato sia in uscita che in entrata. Dal punto di vista sportivo ultimamente Mourinho non è andato bene. Al Chelsea mi dissero che al suo ritorno non era più quello di prima".

Cambieranno tanti altri tecnici in Serie A?

"Dalla panchina del Real, a cascata, arriveranno decisioni che cambieranno altre panchine importanti. Zidane potrebbe anche andare in Francia".