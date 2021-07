tmw radio Brambati: "Juve, per il mercato sarà decisivo capire il futuro di Ronaldo"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha detto la sua sulle mosse di mercato possibili in casa Juventus: "Credo che Allegri abbia già chiaro cosa accadrà. Essendo un allenatore intelligente, sa anche in che società è arrivato, che cercherà di metterlo nelle condizioni di avere ciò che vuole. Io credo che sia più una questione economica che tecnica. La cessione di Ronaldo aprirebbe uno scenario diverso. Andresti a risparmiare 70-80 milioni lordi. Questo inciderà tanto sul mercato della Juventus. Poi ci sono questi 400 milioni di ricapitalizzazione per coprire le perdite e i costi di gestione, solo una parte sarà per il mercato. Se ha accettato di tornare è perché sa che c'è uno spazio per poter migliorare e vincere".