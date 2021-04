tmw radio Brambati: "Juventus, il festino dei giocatori una follia. Società poco presente"

A parlare di Nazionale e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati.

Bonucci positivo al Covid:

"Noi leggiamo sui giornali che sono positivi e pensiamo che essendo atleti possono tornare in breve tempo. Invece questo è un virus che lascia strascichi a molti. Questo campionato comunque è alterato. Tutti i campionati hanno avuto una storia uguale, non ci sono mai stati stadi vuoti o virus, perdevi un calciatore per infortunio. Questi due campionati sono alterati rispetto alla storia degli altri".

Un giudizio sulla festa di McKennie, che ha coinvolto Dybala e Arthur:

"E' una pazzia. Non mi sembra il momento per fare certe cose, non solo dal punto di vista sanitario ma anche di Juventus. Mi danno sempre la sensazione che quest'anno che i giocatori stiano facendo quello che vogliono e la società non è così presente".

Juventus, potrebbe tornare Lippi. Che ne pensa?

"Non so se Pirlo sia stato un errore ma dico che andava supportato da un grande personaggio come Capello o Lippi, che hanno esperienza in questo campo. Sarebbe importante per Pirlo averlo, per crescere anche più in fretta".

Nazionale, Immobile a segno ma nervoso:

"Sono molto amico del suo procuratore. La cosa che mi preme sottolineare è che me ne parla sempre dal punto di vista umano, e sono sempre cose straordinarie. E' semplice, non ha mai perso la voglia di lavorare e migliorarsi. E' rimasto il ragazzino di una volta".