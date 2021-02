tmw radio Brambati: "Mazzarri merita una panchina. Juve, rientro di Chiellini fondamentale"

L'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi di giornata.

Che ne pensa di Mazzarri?

"L'ho avuto come compagno a Empoli, mi sarei aspettato tutto tranne che diventasse un allenatore. Rispetto ad altri allenatori che sono in Serie A, vedi Giampaolo, è uno scandalo che sia senza panchina. Mandarlo via dal Torino forse ha decretato l'inizio di un periodo molto negativo della squadra".

E di Simone Inzaghi?

​​​​​​​"Stupisce che l'Atalanta venga messa sotto, anche dal punto di vista del gioco, dalla Lazio. Ha fatto un exploit che non mi aspettavo a pochi giorni dall'eliminazione dalla Coppa Italia".

In cosa è cresciuto Pirlo?

​​​​​​​"La Juventus è stata sotterrata dopo il ko di San Siro contro l'Inter. Sarri è l'unico allenatore che non ha potuto usare a pieno Chiellini, vincendo comunque uno Scudetto. Oggi Pirlo ha recuperato un giocatore importante e guarda un po', i risultati sono tornati a sorridere. E le occasioni per gli avversari sono davvero poche".