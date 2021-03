tmw radio Brambati: "Se andrà via Paratici, alla Juve uno tra Carnevali e Tare"

L'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di mercato: "Napoli, nei pensieri di Adl c'è Simone Inzaghi. Mi è stato detto da un famoso procuratore che in estate ci sarà un bel valzer di panchine e anche di ds. Ad esempio la Juventus, se dovesse andare via Paratici, potrebbero arrivare Carnevali o Tare. Il destino di Pirlo invece è legato alla Coppa Italia e alla qualificazione in Champions. Non sono convinto che rimanga a prescindere".