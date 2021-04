tmw radio Bucchioni: "Fiorentina-Vlahovic? Va evitato un altro caso Chiesa"

vedi letture

Il giornalista Enzo Bucchioni nel Maracanà Show di TMW Radio ha detto la sua sul turno di Serie A.

Come commenta Fiorentina-Atalanta?

"Risultato bugiardo, almeno 5 palle gol vere per l'Atalanta, che ha dato sempre la sensazione di giocare senza schiacciare l'acceleratore. Quando ha smesso di giocare è uscita fuori la Fiorentina, ma il divario è sempre sembrato molto netto".

Lotta Champions si fa sempre più serrata:

"Situazione fluida, pochi i punti e gli scontri diretti saranno decisivi. Il Napoli lo metto dentro, ha recuperato a pieno anche Osimhen. La Lazio poi ha una partita da recuperare. Il Milan ha faticato, sta pagando la lunghezza della stagione. Può ancora succedere di tutto".

Ronaldo, gesto di stizza. Che ne pensa?

"Vedremo cosa accadrà. Potrà rimanere con un nuovo ciclo o vuole andare a vincere? Non sarà semplice decidere".

Se la Juventus arrivasse seconda, Pirlo sarebbe da confermare?

"Se la Juventus non dovesse andare in Champions, salterebbe tutto. Cambierebbe l'allenatore e andrebbero via Ronaldo e Dybala. Per me Agnelli non può sconfessare se stesso mandando via Pirlo così, non può farlo due volte di fila. Per me sarà supportato, se raggiungerà quantomeno la Champions. Pirlo è debole ma anche i suoi consiglieri. Metterci Lippi è giusto, per dare più forza a Pirlo".

Vlahovic andrà via dalla Fiorentina?

"E' uno dei temi che dovrà affrontare Commisso. Il procuratore chiede 3 milioni d'ingaggio, come gli hanno promesso altre squadre e una squadra forte, da rilanciare. Altrimenti va via. C'è da evitare un nuovo caso Chiesa".