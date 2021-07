tmw radio Bucchioni: "Italia, servirà intensità. Lazio, a Sarri non basteranno due esterni"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Stasera Italia-Spagna. Si affrontano due squadre molto simili:

"Deve essere una gara di grandissima intensità. La Spagna ha dei momenti in cui ragiona troppo e fa un tiki-taka sterile. Dobbiamo essere aggressivi, recuperare palla e ripartire. La differenza la farà l'atteggiamento. E' la prima volta negli ultimi 15 anni in cui puoi dire che puoi farcela. Hai una squadra che ti dà affidamento. Non è più la Spagna di una volta".

Mercato che ancora latita:

"Non mi meraviglio. Non c'è un euro, è la drammatica verità. Le società più grosse potrebbero mettere in vendita qualcuno a un prezzo più ragionevole. Ora si deve guardare il bilancio. Pensate la Juventus, 400 mln di ricapitalizzazione, questo fa capire la situazione. Ben sei squadre hanno chiesto la delazione degli stipendi, oltre all'Inter. Come fai a fare mercato così?".

Juventus comunque molto attiva:

"L'azienda ha dimostrato che ci tiene. Ha rimesso i soldi per poter garantire tutto, anche il mercato. Se ci saranno occasioni, saranno sfruttate".

Sarri, ieri ha parlato dopo molto tempo. Che ne pensa?

"Ha scelto Sportitalia perché ha potuto dire quello che voleva. Credo sia un messaggio anche per la categoria dei giornalisti. Sarri comunque è questo, non puoi chiedere a dei campioni di allenarsi con intensità, di essere sempre sul pezzo, ma anche Conte ha questo problema. Fa parte di una categoria di allenatori che ha questa cultura. Credo che avrà il suo bel lavoro da fare alla Lazio. Trova una squadra che fa da anni il 3-5-2, ha giocatori di qualità ma vanno riciclati. Mi auguro che ce la faccia. Non so se gli basteranno due esterni d'attacco. Gli va comprato qualcuno, a partire dal regista".