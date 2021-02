tmw radio Cigarini: "Cagliari, occhio a Caicedo. Nainggolan, con la Lazio è un derby"

Al Maracanà Show di TMW Radio è intervenuto, oltre all'ex calciatore Angelo Di Livio, anche il giocatore del Crotone Luca Cigarini.

Da grande ex del Cagliari, quale il miglior giocatore finora?

"Punterei su Nainggolan per la sfida dell'Olimpico, per lui è come un derby. Nei momenti delicati fa la differenza. Mentre per la stagione Joao Pedro, perché sta facendo un campionato di altissimo livello. Si sta ripetendo con gol e prestazioni".

E in casa Lazio?

"Sempre Immobile, è sempre incredibile. Anche se se la gioca con Luis Alberto, che mi piace davvero tanto".

E' mai stato vicino alla Lazio?

"Sono stato vicino a tante squadre. Ci fu un interesse della Lazio ma mai più di una chiacchierata".

Nandez è stato il miglior centrocampista del Cagliari nel 2020:

"C'ho giocato lo scorso anno e posso solo parlarne bene. Lo conoscevo poco, avevo visto qualche partita prima che arrivasse in Italia. Non pensavo potesse esprimersi subito a grandi livelli. Può crescere ancora tanto, è giovane".

Il centrocampo della Lazio è il migliore della Serie A?

"Se non è il migliore, poco ci manca. Ha Milinkovic e Luis Alberto che pochi hanno. Leiva davanti alla difesa è uno dei più bravi. Se non ci fosse stato il Covid, forse lo scorso anno poteva contendere il titolo alla Juventus. Juve e Inter hanno un centrocampo sui livelli della Lazio".

Chi deve temere di più il Cagliari?

​​​​​​​"Caicedo è decisivo negli ultimi minuti. Sa di poter far male ed è una dote che pochi hanno".

A cosa può ambire questa Lazio?

"Ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine. Forse al momento Inter e Milan hanno qualcosa in più. La Lazio ha speso tante energie in Champions, ha grande maturità e per questo può ambire allo Scudetto".