L'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua su Juventus-Inter di Coppa Italia.

Stasera Juventus-Inter: sarà impresa o conferma?

"L'Inter ha i numeri per vincere e gioca anche meglio della Juventus ora. Sarebbe un'impresa se la Juve ripetesse il miracolo di Milano, perché cancellerebbe i ricordi della sconfitta in campionato a Milano. Mi aspetto una Juventus volitiva, determinata, anche se con un forte turn-over. Mi aspetto una bella partita anche dai non titolari e una Juve che non vuole farsi schiacciare dall'Inter".

Può pesare più l'assenza di Arthur o quella di Chiellini?

"Chiellini è stato l'ultimo che ha fatto una buona figura nel ko di campionato contro l'Inter. Chiellini ha letto bene le mosse di Lukaku nell'occasione. Se non gioca non vuol dire che la difesa della Juve non sarà strutturata, ma magari potrebbe entrare nella ripresa".

Suning pronto a vendere. Di chi avrebbe bisogno l'Inter?

"No ai giovani ereditieri. Chi si è costruito per conto proprio invece sa gestire bene, sa quello che fa".

Meglio il passaggio di turno in Coppa Italia o vittoria domenica?

"Bisogna guardare partita per partita. Vincere con l'Inter psicologicamente sarebbe importante. Mi dispiacerebbe però perdere con il Napoli, anche per l'ironia che usa di solito De Laurentiis contro i perdenti".