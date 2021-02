tmw radio D'Agostino: "Roma, Dzeko sia un trascinatore. Inter cinica con la Lazio"

vedi letture

A parlare di coppe a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino.

L'Europa League un'occasione o solo un intralcio per i club?

"Siamo limitati noi nel pensare che sia un intralcio. Giocare è sempre bello, ed è meglio di un semplice allenamento. In Inghilterra anche la FA Cup è più sentita del campionato, è una cultura diversa".

Tra Roma, Milan e Napoli quale la più attrezzata per arrivare fino in fondo?

​​​​​​​"Nessuna delle tre. Anche il Milan non ha una rosa ampia. La Roma gioca meglio di Milan e Napoli, mentre il Napoli è una buona squadra ma i pezzi migliori che dovrebbero fare la differenza non stanno benissimo".

Dzeko si riprende la Roma in Coppa?

"Deve farlo, ha il dovere di farlo. Ha il dovere di essere un trascinatore e di dare il suo contributo fino a fine anno".

Lazio, tante critiche a Inzaghi dopo il ko con l'Inter. Che ne pensa?

"Conte ha giocato di ripartenza, sapendo di avere giocatori che possono avere lo strappo decisivo. La Lazio doveva essere più cinica e verticalizzare di più. Immobile non ha avuto profondità, mentre l'Inter lo spazio se l'è creato. La Lazio è stata punita dal cinismo di Conte".