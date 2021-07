tmw radio D.Canovi: "Roma, Mourinho una garanzia. Frase sull'Inter inelegante"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato il decano dei procuratori sportivi italiani, Dario Canovi. Ecco cosa ha detto:

Roma, Mourinho ha parlato di tempo per arrivare in alto:

"E' un uomo di calcio straordinario, è intelligente, talmente tanto che non sbaglia mai le sue uscite. Ha detto le cose giuste nella maniera giusta, facendo anche una bella citazione. Lui non ha tempo da aspettare. L'unica garanzia che hanno i tifosi ora è Mourinho. La stessa fretta che hanno i tifosi ce l'ha lui".

Il gruppo attuale della Roma con lui dove può arrivare?

"Dal punto di vista tecnico la squadra c'è, non è così distante come dice la classifica dello scorso anno. E' mancata determinazione, carattere, e Mourinho in questo è molto bravo. Lui è capace di tirare fuori il meglio da qualsiasi calciatore".

Ha detto che i titoli arriveranno e che la società non vuole un successo isolato e poi non poter pagare gli stipendi:

"Non mi è piaciuta ma è anche ingiusta. L'Inter ha avuto problemi dovuti a decisioni del governo cinese e non per problemi societari. Non è stato molto elegante da lui che dopo il Triplete se n'è andato via".

Cosa si può chiedere a Mourinho per il primo anno?

"La Coppa Italia, è un risultato raggiungibile, oltre alla qualificazione alla Champions".