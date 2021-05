tmw radio De Luca: "Mourinho alla Roma per rilanciare la squadra e se stesso"

A TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Massimo De Luca ha parlato dell'arrivo alla Roma di Josè Mourinho: "E' come la scelta di Mario Draghi da parte del presidente Sergio Mattarella: alto profilo e credito immediato sulla fiducia. Poi sappiamo che gli ultimi anni di Mourinho non sono stati brillanti, quindi la fiducia dovrà guadagnarsela sul campo. Ma l'effetto iniziale è molto positivo, è uno degli allenatori top in Europa. E' un matrimonio tra due realtà che devono rilanciarsi. Deve dimostrare che è in grado di rilanciare una squadra. E' furbo, sa benissimo che fare meglio di quest'anno non è difficile. Roma per lui era l'opzione giusta, sa che rischia ma non troppo".