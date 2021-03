tmw radio Di Gennaro: "Juve, difficile spiegare la mancanza di spirito col Porto"

A parlare di campionato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Juventus, come spiegarsi la risposta col Cagliari dopo il ko col Porto?

"Fa specie non averla vista in una partita così importante col Porto. A volte è inspiegabile, ci può stare uscire con l'Ajax, quest'anno col Porto e lo scorso contro il Lione no. E' stato un fallimento. Qualche anno fa Guardiola diceva che arrivare agli ottavi in Champions è importantissimo e rimarcava quanto fosse difficile vincere questa coppa".

E' finito nel mirino anche Ronaldo:

"Il problema è lui? Non scherziamo. E' mancata la programmazione dopo il suo arrivo, ma non altro. La società ha dato via Cancelo e Spinazzola, due terzini importanti in Europa".

Era da rosso Ronaldo col Cagliari?

"Sì. E' normale che l'arbitro veda e giudichi da giallo ma doveva essere richiamato dal Var".