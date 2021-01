tmw radio Di Livio: "Vidal, bacio allo stemma Juve? Ingenuo, gesto da non fare"

Nel pre-partita di Inter-Juventus Arturo Vidal si è reso protagonista di un gesto molto contestato dai tifosi nerazzurri: il cileno infatti dopo un abbraccio con Giorgio Chiellini ha baciato lo stemma della Juve sulla maglia dell'azzurro. Non è chiaro se volutamente o casualmente, ma il gesto non è piacuto neanche all'ex bianconero Angelo Di Livio, che al Maracanà Show di TMW Radio ha detto: "E' stato ingenuo. Lui non te lo puoi permettere in una partita così. In una partita così non si può baciare lo stemma degli avversari. E' una questione di rispetto per i tifosi".