Di Marzio: "Napoli, potevi fare di più. Juve, senza CR7 eri a metà classifica"

Per parlare del turno di campionato al Maracanà Show di TMW Radio è intervenuto mister Gianni Di Marzio.

Il punto dopo Napoli-Inter:

"Sono contrariato, il Napoli avrebbe dovuto giocare i primi 20 minuti come gli ultimi 20. L'Inter in ripartenza poteva segnare qualche gol in più, il Napoli avrebbe dovuto fare l'uno contro uno sugli esterni. Invece non c'è riuscita mai. L'Inter ha trovato un Eriksen determinante e ha dato sempre l'impressione, quando accelerava, di poter far male. Il Napoli nel finale quando è andato a briglie sciolte ha fatto vedere buone cose. Poteva fare di più".

Lotta Champions, una lotta per tre, ossia Juventus, Napoli e Lazio:

"Sì, ma visto il calendario io non trascurerei il Milan, che ha tre scontri diretti. La Juventus ha Milan e Inter il Napoli si gioca tutto contro la Lazio. E la Lazio ha la Roma. Tutto dipenderà da queste sfide".

E della Juventus che dice?

"Se non fosse per i gol di Ronaldo, sarebbe a centro classifica".

Cosa chiederebbe all'Inter per la prossima Champions se fosse Conte?

"Anche fisicamente è a livello europeo. Eriksen non è il vero play, manca uno in quel ruolo".