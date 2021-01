tmw radio Di Michele: "La Roma è piaciuta di più dell'Inter. Villar un tesoro importante"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico David Di Michele a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha detto la sua sulla giornata di campionato.

Che ne pensa di Scamacca?

"E' un giocatore di cui ne parlavano molto bene sin dalle giovani. Si sta mettendo in mostra, ma lo ha fatto anche andando all'estero, sta facendo molto bene. La rinascita di Destro lo ha chiuso un po'".

Destro sta rinascendo:

"E' stata una questione di testa. Dopo la Roma si è perso parecchio, Bologna non lo ha rigenerato e forse adesso può essere la volta buona. Senza di lui il Genoa fa fatica".

Roma-Inter: come va interpretato questo pareggio?

"E' stata una partita che la Roma ha giocato di più rispetto all'Inter. L'Inter gioca lenta e così è prevedibile. Quando aumenta il ritmo come ad inizio ripresa, fa male. Lukaku è il 70% della squadra, forse troppo perché si sente poi la sua mancanza. Certe partite la Roma prima le avrebbe perse, è stato fatto uno step in avanti importante".

Villar ancora in crescita:

"Già lo scorso anno ha fatto vedere delle qualità. Ora è cresciuto. Con l'Inter si è visto che stava dando indicazioni a tutti, e fa capire la sua personalità già a vent'anni. La Roma ha un bel tesoro in casa. E' una bella coppia con Veretout, con lui che è più play del francese".

Alla Roma serve un altro mediano, magari di peso?

"No, perché altrimenti dovresti mandare via altri giocatori, come Diawara, ma soprattutto snaturi il tuo gioco. C'è già Veretout che è fisico. Penso più manchi un cambio sugli esterni. El Shaarawy sarebbe un aiuto, anche perché conosce già l'ambiente".