tmw radio Di Napoli: "Salernitana, situazione al limite della follia. I tifosi meritano chiarezza"

vedi letture

A parlare del rischio di mancata iscrizione della Salernitana in Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli: "E' una situazione al limite della follia. E lo dico con il rispetto anche per i tanti investimenti fatti da Lotito in questi anni. I tifosi della Salernitana meritano un po' di serenità e rispetto. Ha vinto un campionato sul campo in maniera meritata. I tifosi meritano dei chiarimenti. Se la Figc ha rifiutato il trust è perché qualcosa non quadra. Lotito non è uno sprovveduto ma ora a farne le spese sono i tifosi. Oggi i tifosi hanno paura, Lotito quando pensa di essere nel giusto va contro tutti. Arrivare all'ultimo per risolvere questa situazione è controproducente per Lotito e per la tifoseria. Le regole ci sono e vanno rispettate. La programmazione per la Serie A poi deve partire da lontano. E il mercato sembra già difficile da gestire ora".