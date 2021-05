tmw radio Faccini: "Roma, non accetto certe figuracce. Va salvata la stagione"

A parlare di Roma al Maracanà Show di TMW Radio è stato l'ex calciatore e procuratore sportivo Paolo Alberto Faccini: "E' logico che ad oggi sembrerebbe tutto da buttare, ma è una realtà. Da tifoso non posso accettare un atteggiamento della squadra come visto oggi. Bisogna salvare la stagione, ma oggi è stata giocata una partita peggio di un'amichevole. Non capisco, perché vedendo la formazione non capisco la scelta di Fuzato. Vuol dire che Mirante è stato bocciato? Non c'è coerenza. Le responsabilità vengono date a Fonseca, ma se le devono prendere anche i giocatori che scendono in campo. Non posso accettare la figura fatta stasera. Salvo in parte Fonseca, ma gli chiedo perché la scelta di Fuzato? Da uomo di calcio lo difendo Fonseca, deve sempre difendersi dagli attacchi. Ai miei tempi si facevano esordire i giovani come premio a fine campionato. ma c'era da salvaguardare la stagione innanzitutto. C'è una confusione totale. Se si deve pensare al futuro, si doveva dare spazio subito ai giovani".