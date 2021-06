tmw radio Giordano: "Italia, Verratti titolare dai quarti. Olanda una bella sorpresa"

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano ha parlato della Nazionale a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco cosa ha detto: "La condizione fisica contro una squadra tosta come l'Ucraina, che dalla metà campo in su hanno ottimi giocatori, sarà fondamentale. Possono metterti in difficoltà, ci sarà da battagliare. Io credo che Verratti si riprenderà il ruolo di titolare dai quarti. Con questo livello medio di squadre l'Italia stravince. Io per gli ottavi schiererei Berardi e non Chiesa. L'Olanda mi ha sorpreso, in negativo Inghilterra e Spagna".