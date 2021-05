tmw radio Giordano: "Juventus, squadra da ritoccare. Inter, curioso di vedere Inzaghi"

L'ex bomber e tecnico Bruno Giordano a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato dei casi del momento.

Con Allegri è una Juventus che può puntare subito al titolo?

"Credo si sia sparato troppo sul centrocampo. Sono tutti buoni giocatori singolarmente. Bentancur è una via di mezzo, impiegato non nel suo ruolo, magari manca il Pjanic della situazione. Nella stagione negativa si vede tutto nero. C'è da spendere ma ci sono giocatori che possono portare soldi importanti. Servirà anche un terzino sinistro, perché Alex Sandro non è più quello di due anni fa. E poi una bella punta di livello internazionale. Ronaldo? Anche se andasse via, me lo terrei Morata. E' una squadra che va ritoccata. Era una Juve da Scudetto anche senza Allegri".

Ronaldo che farà?

"Non lo so, ma non credo sia un peso per una squadra. E' un valore aggiunto. La Juve è arrivata quarta con 29 gol di Ronaldo, quindi vuol dire che la squadra non ha reso. Conteranno le motivazioni. Se rimane così è un valore aggiunto, altrimenti no".

L'Inter può rimanere vincente nonostante l'addio di Conte?

"Dipende chi andrà via. Se andassero via Hakimi e Lautaro perderebbe tanto, dovrebbero essere bravi a sostituirli. La crisi è per tutti, far quadrare i conti conta per tutti. Dovrà essere brava a prendere giocatori meno famosi ma capaci di rendere e raggiungere certi livelli. Ma vale anche per le altre big".

Inter, che ne pensa dell'arrivo di Inzaghi?

"Conte è di un altro livello per ora rispetto a Inzaghi. Bene per lui, è un buonissimo allenatore ma al momento ci perde l'Inter. Se poi sarà bravissimo nel farsi valere, bene per lui e per l'Inter. E' la sua prima esperienza 'fuori casa' e siamo tutti curiosi di vedere cosa farà".

A Napoli Spalletti vicinissimo:

"E' un tecnico importante, le sue squadre fanno un buon calcio. Poi ci sono i rapporti da considerare con Adl. Qualsiasi allenatore arrivi, all'inizio è grande amore ma dopo 2-3 anni finisce tutto. Vedremo poi chi rimarrà dei giocatori".