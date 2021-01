tmw radio L.Amoruso: "Juric un integralista come Zeman. Lo vedrei bene in questo Milan"

Per parlare del campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Parma, Liverani a rischio:

"Lo scorso anno si appoggiava molto a Kulusevski, oltre che su Gervinho. E' cambiato l'allenatore e i giocatori in campo, quindi è cambiato molto rispetto allo scorso anno".

Verona, Juric è pronto per il grande salto?

"E' un integralista del calcio totale, mi ricorda molto Zeman, anche se è un allievo di Gasperini. Juric sta facendo molto bene. Un club medio-alto spero possa innamorarsi di un allenatore del genere, ma serve dargli fiducia. Per mettere in pratica certe idee ci vuole tempo, ma alla lunga paga. Lo vedo bene in una società che ha grande fame. Magari al Milan".

Milan-Juve, rossoneri ora più forti dei bianconeri?

"E' cambiato il modo di approcciarsi alla partita dei giocatori della Juve. L'assenza di Chiellini si fa sentire, i veterani hanno dato una certa mentalità ma ora vengono a mancare. Agnelli ha cercato Sarri e Pirlo per un'estetica diversa rispetto al passato. Credo che questo Milan possa affrontare una Juve formato Barcellona. Ha già affrontato una squadra forte come l'Inter".