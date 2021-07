tmw radio Longhi: "Italia, test importante col Belgio. Milan, Tonali come Albertini"

A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sugli Europei 2020.

Quale la chiave di Italia-Belgio?

"Noi giochiamo meglio, il Belgio ha individualità migliori. Finalmente è giunto il giorno tanto atteso, dove la nazionale affronta una big. Il pericolo numero uno è Lukaku".

Quale il calciatore che in casa Italia può fare la differenza?

"Se pensiamo che il giocatore che fa gol sia decisivo, sbagliamo. L'Italia i risultati li ha aggiunti con il gioco. Non abbiamo i fenomeni, quelli a cui dai il pallone e ti risolvono tutto con le giocate".

Come si contiene Lukaku?

"L'unico modo è tagliargli i rifornimenti, con il solito pressing e togliergli il tempo di pensare l'ultimo passaggio. Lukaku è devastante se viene lanciato in profondità. L'Italia deve prendere esempio dal Portogallo, che col suo 4-3-3 ha bloccato le fonti di gioco del Belgio".

Che posto occupa ora il Belgio tra le squadre arrivate ai quarti?

"Ha fatto un percorso netto ed è primo nel ranking mondiale. Ha molto più da perdere rispetto all'Italia. L'Italia, se proseguisse, otterrebbe un risultato inaspettato un anno fa o due. Questo è un crash test che vale molto per noi".

Che sarà Svizzera-Spagna?

"Da un lato la Spagna di Luis Enrique che sta cercando di tornare a grandi livelli attraverso il gioco. Dall'altra una Svizzera con un'anima multietnica, con Petkovic bravo a fare da collante. Alla Svizzera mancherà Xhaka e non è poco".

Oggi è il giorno di Mourinho alla Roma. Che Roma nascerà?

"C'è grande attesa. Tutto di lui fa spettacolo. So che i Friedkin ha tutte le buone intenzioni per consegnare a Mourinho la Roma che vuole guidare. Devi dargli una squadra forte e te la fa rendere al massimo".

Juventus, ieri conferenza stampa importante. Si dice di un mercato vigile e non attivo. Manca solo Locatelli per essere completa?

"Allegri pensa proprio questo, ossia che ha già una squadra forte e competitiva per vincere già la prossima stagione. Con Locatelli avrebbe un'opportunità in più in mezzo al campo. Già Allegri è una garanzia per la Juve".

Milan, cosa manca a Tonali per fare il salto?

"Mi ricorda Albertini, è sulla strada per poter ripercorrere quelle gesta. Ha avuto poche possibilità di esprimersi visto chi aveva davanti. In un Milan più sperimentale si sarebbe messo più in mostra. Il futuro però è dalla sua parte e il Milan fa bene a tenerselo stretto".