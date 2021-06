tmw radio Luca Calamai: “Gattuso? Il suo addio lascia pensare a malandrinate”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport interviene a TMW Radio durante la “L’Editoriale” per parlare del terremoto in casa Fiorentina con il divorzio da Gattuso. Queste le sue parole:

“E’ un comunicato che non entra nel merito, noi ci basiamo sulle indicazioni raccolte, ma bisognerà andare al cuore del problema. L’elemento di rottura è stato il rapporto con Mendes. E’ una storia paradossale. Cosa è successo per far sì che la trattativa per Sergio Oliveira porti a tutto questo? Ora non è solo un problema di Commisso, Pradè, Barone o Gattuso. C’è una mancanza di rispetto alla città, va spiegato cosa è successo perché così come viene raccontato fa immaginare malandrinate. Per questo va spiegato l’addio perché sennò poi ognuno racconta quello che vuole. L’altra faccia della medaglia è che la Fiorentina si sia gettata nel progetto Gattuso, capendo solo dopo quanto sarebbe costato ma io non voglio credere che sia così”.