A commentare i temi del giorno a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato l'ex calciatore Massimo Paganin.

Che ne pensa del rinvio di Juventus-Napoli e della rabbia della Roma?

"Ha ragione la Roma, il campionato si gioca su dettagli a volte. Chiaro che la Roma fa delle considerazioni sul fatto che ha la coppa e tante partite da fare. Il Napoli avrebbe avuto una partita in più sulle gambe e in uno scontro diretto pesa. E' un danno anche per il Napoli non giocare la partita. Giocandola mercoledì avrebbe avuto un vantaggio in più".

Roma ko a Parma. E Fonseca dice "zero alibi":

"E' una squadra che ha troppi alti e bassi. Il Parma non era da sottovalutare, ma quando perdi una partita come questa le possibilità di arrivare in Champions si assottigliano. Sono punti importanti persi in una stagione in cui il rendimento viene a mancare. L'Europa League pesa, perché dal punto di vista psicofisico porta via energie".

Inter, ottava vittoria consecutiva e soli tre gol presi:

"Avere due giocatori come Lautaro e Lukaku fa la differenza, ma anche Sanchez. Con loro la squadra sa che quando vai in campo puoi far sempre male. I tanti gol vogliono dire che è una squadra propositiva, come lo scorso anno. Conte ha lavorato bene, la squadra ha una consapevolezza importante".

Il difensore più importante dell'Inter ora?

"E' la fase difensiva dell'Inter che è cambiata, proprio da Inter-Torino di un girone fa. La squadra ha trovato il suo equilibrio, si difende più bassa ed è capace di soffrire. Conte è stato bravo a dare gli strumenti giusti a questa squadra. Come giocatore il più importante è De Vrij, è uno dei più forti ad interpretare quel sistema di gioco".