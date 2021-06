tmw radio M.Scirea: "Boniperti orgoglioso di Gaetano. Era un valore aggiunto della Juve"

Mariella Scirea, vedova dell'indimenticabile capitano della Juventus Gaetano Scirea, ha ricordato a TMW Radio, durante Maracanà, la figura di Giampiero Boniperti: "Probabilmente il primo abbraccio in cielo lo avrà avuto da Gaetano. Grande presidente, molto orgoglioso di quella squadra. Era orgoglioso di aver preso Scirea, aveva scommesso con Bortolotti sulla carriera di Gaetano nella Juventus. Credo che sia riuscito a farlo crescere bene. Era un Juventus che amava il suo presidente, era una vera famiglia. Il presidente non era il proprietario ma era un vero valore aggiunto. C'era grande rispetto per Boniperti da parte dei giocatori, c'erano regole ben precise da seguire. Quando presero Rui Barros, chiese a Scirea di portarlo a tagliare i capelli. Non amava tutti i procuratori, gli veniva l'orticaria ad avere a che fare con loro. Voleva parlare piuttosto con la famiglia ma non con i procuratori dei calciatori".