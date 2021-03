tmw radio Mattioli: "Juve, l'ultimo colpevole è Pirlo. Me la prendo con la società"

A dire la sua sul ko della Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Mario Mattioli: "L'ultimo responsabile è Pirlo. Avrebbe dovuto rifiutare la panchina, secondo molti, ma come fai? Ce ne sono di campioni che hanno preso una grande panchina subito e sono stati esonerati. Lui sta seguendo la stessa strada. Poi manca un regista che detta i tempi. I limiti della squadra ci sono, come del tecnico, ma non è una sua colpa. Chiesa? Si sta veramente dimostrando un campione, sotto tutti i punti di vista. Il prossimo anno lasciano diversi senatori, compreso Ronaldo, che non so se vuole rimanere. La Juve si rifarà il look, sarà più giovane e allora questa annata così può andare. E' stata un'annata fallimentare però. Per questo me la prendo comunque con la società".