tmw radio Onofri: "Immobile deve trovare la sua dimensione, anche in Europa"

Nella giornata di ieri, sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Claudio Onofri ha parlato anche di uno tra i giocatori più in forma del campionato italiano, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile: "Ha fatto grandi passi in avanti, anche in campo internazionale. L'ho visto a Pescara e ho pensato subito che potesse diventare grande. Ha avuto esperienze all'esterno che non ne hanno accresciuto lo spessore. Deve trovare la sua dimensione, anche in Europa".