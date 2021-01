tmw radio Onofri: "Pessina, che crescita. Napoli, si è sentita la mancanza di Osimhen"

A parlare del campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Claudio Onofri.

Quali i migliori giocatori della prima parte di stagione?

"Sicuramente Barella, è un ragazzo che ho visto agli esordi e immediatamente ti faceva vedere le qualità che sono emerse. Per quello che ha fatto recentemente anche McKennie, che sta sorprendendo tutti e possa essere il valore aggiunto di questa Juventus".

E ce ne sono altri?

"Pessina. Ha personalità, non era semplice prendere il posto del Papu alla sua età, sia dal punto divista tecnico che caratteriale. E poi aggiungerei Lozano. E' una perla nel Napoli, mentre lo scorso anno aveva veramente deluso".

Napoli in difficoltà:

"Non è un alibi ma ha giocato molto senza la sua punta, Osimhen. Non si può giudicare un allenatore per poche partite perse male. Quello che rimprovero al Napoli è la discontinuità all'interno della partita stessa. Quando rientrerà Osimhen le cose potrebbero cambiare".

Tra i migliori c'è sempre Immobile. Perché non viene mai preso in considerazione?

"Ha fatto grandi passi in avanti, anche in campo internazionale. L'ho visto a Pescara e ho pensato subito che potesse diventare grande. Ha avuto esperienze all'esterno che non ne hanno accresciuto lo spessore. Deve trovare la sua dimensione, anche in Europa".