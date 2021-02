tmw radio Rampulla: "Juventus, vittorie come quella con l'Inter ti danno autostima"

Per parlare della prima sfida di semifinale di Coppa Italia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Michelangelo Rampulla.

Un pensiero su Inter-Juventus:

"Buffon sull'1-0? Non è una papera. Ha visto il difensore in anticipo ma è stato bravo Lautaro ad anticipare De Ligt. Ha intuito il colpo ma la palla poi è passata. Alla fine, quando giochi le partite così, a tuo favore ci sono i giocatori che ti saltano l'uomo. La Juve ha quegli uomini ed era ben messa in campo. L'Inter trova difficoltà a scardinare le difese quando manca Lukaku".

E Handanovic, come lo valuta?

"Anche Handanovic ha sbagliato ad uscire così, ma Bastoni in quel momento doveva buttare la palla fuori, perché rischi di perdere palla, come è stato".

Questo risultato da più certezze alla Juve e le toglie all'Inter?

"L'Inter è una grande squadra, la Juve ha aspettato dopo essere andata in vantaggio e l'Inter ha trovato difficoltà nel gestire la partita. Partite del genere ti danno una carica in più. Sono episodi che fanno crescere l'autostima".